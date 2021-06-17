القابضة للاتصالات تجتمع مع المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة المشاريع المشتركة بين القطاعين

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات ، وذلك لمناقشة المشاريع المشتركة بين قطاعي النفط والاتصالات، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة المدار عبد الخالق عاشور ، ورئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد، إلى جانب أعضاء من مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين للمؤسسة الوطنية للنفط.

تناول الاجتماع آلية التعاون المشترك فيما يتعلق بالتوجه نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية لميكنة أعمال الجهات التابعة للمؤسسة، وتسخير تقنية المعلومات لتسهيل الخدمات على العاملين في القطاع النفطي.

كما ناقش المجتمعون آخر مستجدات استئناف تنفيذ مشروع ربط الحقول النفطية التي تعمل شركة الجيل الجديد للتقنية على تنفيذه بهدف ربط 29 حقل نفطي في منطقة حوض سرت، حيث سيكون أول بنية تحتية لشبكة اتصالات وطنية تقدم خدمات الاتصالات في الحقول النفطية بالإضافة إلى تقديم خدمة الانترنت ونقل البيانات والاتصالات للعاملين بهذه الحقول وبسرعات كبيرة جدا وذلك خلال شهر سبتمبر القادم.

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