خلال اجتماعه مع شركة توتال.. صنع الله يؤكد على أهمية تواجد كبار مسؤولي الشركات العالمية بليبيا

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس، مع مدير عام الشركة توتال اينرجي بليبيا “باسكال برينت” المستشار القانوني بالشركة “لورنت روش”، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة “أبو القاسم شنقير، والعماري محمد” .

تناول الاجتماع مناقشة إمكانية توفير الدعم المادي للشركة خاصة في هذه الظروف الصعبة ونقص الميزانيات، كما تم التطرق لتنفيذ المشاريع للحقول المكتشفة وغير المطورة والإسراع بتنفيذها لتحسين القدرة الإنتاجية وبالتالي زيادة الإيرادات .

ومن جهته أكد صنع الله على أهمية تواجد كبار مسؤولي الشركات العالمية بليبيا لما له من أثر طيب على استمرار النقاش وتحسين المتابعة بمجال تطوير الأعمال وحسن التنفيذ مما يؤدي الى المحافظة على زيادة القدرة الإنتاجية لشركة الواحة.

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