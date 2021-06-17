الاجتماع الدوري الأول لفروع المنطقة الغربية لديوان المحاسبة

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس الاجتماع الدوري الأول لفروع المنطقة الغربية لديوان المحاسبة، بحضور وكيل الديوان “علاء المسلاتي” ومديرو فروع ديوان المحاسبة (جنوب طرابلس ، الزاوية، صبراتة وصرمان، العجيلات، الجميل، زوارة) ومديرو الإدارات العامة والمكاتب بالديوان.
وتناول الاجتماع مناقشة واستعراض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للديوان، وكذلك محور البناء المؤسسي ومنظومة الأعمال الرقابية والاستعدادات النهائية لإصدار قرار العمل بالمنظومة واعتمادها كجزء من أدوات العمل الرقابي، والوقوف على آخر المستجدات بشأن إصدار التقرير السنوي للديوان
بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية للفروع وسبل تطويرها لمواكبة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للديوان والإيفاء بمستلزمات تنفيذها.
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