عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس الاجتماع الدوري الأول لفروع المنطقة الغربية لديوان المحاسبة، بحضور وكيل الديوان “علاء المسلاتي” ومديرو فروع ديوان المحاسبة (جنوب طرابلس ، الزاوية، صبراتة وصرمان، العجيلات، الجميل، زوارة) ومديرو الإدارات العامة والمكاتب بالديوان.

وتناول الاجتماع مناقشة واستعراض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للديوان، وكذلك محور البناء المؤسسي ومنظومة الأعمال الرقابية والاستعدادات النهائية لإصدار قرار العمل بالمنظومة واعتمادها كجزء من أدوات العمل الرقابي، والوقوف على آخر المستجدات بشأن إصدار التقرير السنوي للديوان

بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية للفروع وسبل تطويرها لمواكبة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للديوان والإيفاء بمستلزمات تنفيذها.

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