وزير النفط والغاز يُكلف وكيله لمتابعة آخر مستجدات تطبيق قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع

طرابلس 18 يونيو 2021 (وال)- كلّف وزير النفط والغاز ” محمد عون ” وكيل الوزارة لشئون الإنتاج ” رفعت العبار “، بمتابعة آخر مستجدات تطبيق قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط مع مختلف الجهات للعمل على وضعه موضع التنفيذ.

هذا وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير يوم أمس الأول مع وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، وبحضور المستشار القانوني بالوزارة ” عادل فرج جبريل “.

واستعرض الاجتماع آخر مستجدات تطبيق قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع بنسبة 67 %، كذلك استعراض كافة مساعي وزارة النفط والغاز من مشاورات، واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية بالدولة، لتفعيل هذا القرار، سعيًا لتحقيق الرضا الوظيفي لدى السادة والسيدات مستخدمي قطاع النفط والغاز.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة نشاط المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، وكذلك آفاق الاستثمار وآلياته، لإمكانية الاستفادة منه بما يُسهم في رفع القدرة الإنتاجية، وتطوير الحقول، واكتشاف مؤملات جديدة. (وال)

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