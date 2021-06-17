اقتصاد

خاص..بالوثائق:حكم مؤبد غيابياً بالمحكمة المصرية بحق وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الحالي ..تعرف على تفاصيل القضية

تم النشر منذُ 9 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على وثائق بمحكمة استئناف القاهرة تُفيد بالحكم المؤبد غيابياً على وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الحالي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الرحمن زيد وذلك بسنة 2019

حيث تم الحكم على “زيد” بتهمة تأسيس جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب البشر ، رفقة إسلام محمود وعدد من التهمين حيث قامو باستقطاب راغبي السفر بمختلف جنسياتهم واستصدار خطابات استقدام وعقود عمل من ليبيا وتمكنو من استخراج تصاريح سفر لتهجير الأشخاص عبر القطر المصري إلى السودان ثم تهريبيهم إلى ليبيا ومنها إلى دول الإتحاد الأوروبي وذلك للمنفعة المادية .

كما تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية حيال مستجدات القضية وأكدت مصادر أن الحكم كان نهائياً ولا يزال سارياً .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • حكومه ذاهبه الي المجهول ومستمره في تعيين ذوي السوابف في مفاصلها وهل لأنها حكومه عميله عينها المحتل التركي لغرب البلاد هو سبب تعييها لمن عليهم احكام قضائيه داخليه وخارجيه ضمن طاقمها

    رد

  • المتهم “زيد” بتهمة تأسيس جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب البشر … فهذا المنصب المكلف بهِ كوكيل لوزارة الإسكان للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية يليقٌ بمقامهِ ومقام رئيس ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية (الطيور على أشكالها تقع) … لأن تهريب البشر له صلة وثيقة بالإسكان والتخطيط العمرانى ، وحسب ما تشير إليهِ جلْ الدراسات الهندسية والفنية والعلمية ، أن ما يتقدم لشغل مثل هذه المناصب ، عليهِ أن يكونَ ذا باع طويل وخبرة لا يستهانٌ بها فى الإجرام ، وتزوير الشهادات العلمية ، وسنوات الخبرة ، كغيرهٌ ممنْ حضر الى ليبيا مِن وراء البحار ، بعد ثورة الناتو المبجلة ، وأعرف العديد منهم وأعرف شهاداتهم العلمية المزورة ، ولا تربطنى بهم آى صلة ( فقط أعرفهم) ، هؤلاء الفاسقين ، لا خير فيهم ، فهم تخلوا عن كلٌ شئ ، تخلوا عن الشرف ، تخلوا عن القيم والأخلاق ، التى هم فى الأساس لا يمتلكونها ، وتخلوا حتى عن زوجاتهم وبناتهم يصلْنٌ ويجلنٌ وراء البحار ، وهم قدموا الى ليبيا مع ثورة الناتو، لأجل المناصب والكسب الحرام اللهم آجرنا وإياكم….

    رد

  • امثاله كقيرون ومنهم السنى مندوب ليبيا بالامم المتحدة لص الحاويات بمصر كما كتب عنه اليوم السابع من قبل وعلاقته بمحمد بويصير

    رد

  • هذا مانشر فى اليوم السابع من قبل :-
    لشخصيات التى تتولى عسكرة المشهد الليبى حاليا هو الليبى – من أصول مصرية – الطاهر السنى وهو يتولى منصب مندوب حكومة الوفاق فى الأمم المتحدة، وهو منصب قفز إليه السنى سريعا متجاوزا دبلوماسيين أكثر خبرة منه فى وزارة الخارجية.

    عرفت طاهر السنى من صورة له خلف رئيس حكومة الوفاق فائز السراج حاملا له حقيبة الأوراق حتى ظن البعض أن هذا الراجل تم تخصيصه لهذه المهمة فقط، وعمل السنى الذى رشح الناشط الليبى المقيم فى الولايات المتحدة محمد بويصير وبدعم من عضو الجماعة الليبية المقاتلة وأحد أعضاء الرئاسى محمد عمارى زايد، وهو مثلث يعمل على خدمة المشروع التركى ومشروع المقاتلة فى ليبيا.

    الطاهر السني

    وثق السنى علاقاته مع بويصير وتقارب مع أسرته حتى تزوج من الإعلامية فدوى القلال وهى ابنة شقيقة محمد بويصير وذلك قبل أشهر قليلة من تكليفه بمنصب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، وهو المنصب الذى لم يكن يحلم به هذا الشاب الذى يعلم شيئا عن الدبلوماسية وإنما خريج معهد فنى وحصل على دورات تدريبية تحت مظللة منظمات تتلقى تمويلات من الخارج ليتعرف على طبيعة العمل السياسى والدبلوماسى.

    الطاهر السنى الذى يتنكر لأصوله المصرية كى يتمكن من تحقيق المزيد من المكاسب، رغم تورطه فى صفقات مشبوهة خلال عضويته بالمندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث استورد حاوية مخالفة من الصين إلى مصر فى مايو 2019 تحتوى على ممنوعات ومواد يحظر دخولها إلى البلاد وبالمخالفة لفترة تواجده ووصوله إلى مصر والتى بدأت فى أكتوبر 2015.

    وكشفت مصادر مطلعة لـ”اليوم السابع” تفاصيل الواقعة التى تورط فيها السنى بشكل شخصى عندما استورد الحاوية المذكورة باسمه والتى كان يجب أن يستوردها خلال فترة الستة أشهر الأولى من تاريخ وصوله الأول إلى مصر، إثر ذلك وفضلا عن كون الكشف المرفق لبيان محتويات الحاوية يتضمن العديد من قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية؛ قام قطاع المراسم بوزارة الخارجية المصرية بمخاطبة المذكور للاجتماع مع المسؤولين بالقطاع للنظر فى بنود كشف المحتويات ومبررات طلب الاستيراد بعد انتهاء فترة الستة أشهر الأولى إلا أنه لم يقم بالحضور وتهرب فى كل مرة تطلب فيه الوزارة الاجتماع معه.

    وأشار المصدر إلى تنازل الطاهر السنى عن الحاوية لموظف آخر فى السفارة الليبية يدعى سعيد حسن سالم العدولى خلال يونيو 2019، والذى رفض بدوره طلبات وزارة الخارجية المصرية العديدة لحضور عملية فتح وتفتيش الحاوية على ضوء الملابسات التى تلازمت مع وصولها إلى مصر.

    رد