خاص..بالوثائق:حكم مؤبد غيابياً بالمحكمة المصرية بحق وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الحالي ..تعرف على تفاصيل القضية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على وثائق بمحكمة استئناف القاهرة تُفيد بالحكم المؤبد غيابياً على وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الحالي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الرحمن زيد وذلك بسنة 2019

حيث تم الحكم على “زيد” بتهمة تأسيس جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب البشر ، رفقة إسلام محمود وعدد من التهمين حيث قامو باستقطاب راغبي السفر بمختلف جنسياتهم واستصدار خطابات استقدام وعقود عمل من ليبيا وتمكنو من استخراج تصاريح سفر لتهجير الأشخاص عبر القطر المصري إلى السودان ثم تهريبيهم إلى ليبيا ومنها إلى دول الإتحاد الأوروبي وذلك للمنفعة المادية .

كما تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية حيال مستجدات القضية وأكدت مصادر أن الحكم كان نهائياً ولا يزال سارياً .

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