الدبيبة يصدر قراراً بتشكيل لجنة تسليم واستلام للممتلكات والأصول الثابتة المنقولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم 131 بتشكيل لجنة تسليم واستلام.

كما نصت المادة رقم (1) بأن تشكل لجنة برئاسة مدير مكتب الشؤون الإدارية بديوان مجلس الوزراء وعضوية مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزارة ومدير مكتب الدعم التقني بديوان مجلس الوزارة ورئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة.

وكذلك نصت المادة رقم (2) بأن تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مباشرة إجراءات التسليم والاستلام للممتلكات والأصول الثابتة المنقولة وملحقات مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة إذا كانت مملوكة للدولة أو مستأجرة.

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