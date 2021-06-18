الدبيبة يصدر قراراً بتشكيل لجنة تسليم واستلام للممتلكات والأصول الثابتة المنقولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم 131 بتشكيل لجنة تسليم واستلام.
كما نصت المادة رقم (1) بأن تشكل لجنة برئاسة مدير مكتب الشؤون الإدارية بديوان مجلس الوزراء وعضوية مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزارة ومدير مكتب الدعم التقني بديوان مجلس الوزارة ورئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة.
وكذلك نصت المادة رقم (2) بأن تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مباشرة إجراءات التسليم والاستلام للممتلكات والأصول الثابتة المنقولة وملحقات مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة إذا كانت مملوكة للدولة أو مستأجرة.
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