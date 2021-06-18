تراجع أسعار النفط العالمية

أخبار ليبيا24

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 13 أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

أتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم التي يشهدها الاقتصاد الياباني ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً والتي تضمنت قرارات وتوجهات بنك اليابان ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم في آخر جلسات هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” أغسطس المقبل 0.66% لتتداول عند 72.52 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 73.00 دولارًا للبرميل، وذلك بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 73.08 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم يوليو القادم 0.79% لتتداول عند مستويات 70.54 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.10 دولارًا للبرميل، مع العلم، وذلك بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 71.04 دولارًا للبرميل.

ويوم الأربعاء، سجل برنت أعلى سعر تسوية منذ أبريل 2019 وحقق خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ أكتوبر ترين الأول 2018 عند التسوية.