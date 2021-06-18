اقتصاد

الداخلية تناقش مع عضو البرلمان البنغلاديشي كيفية دخول العمالة إلى سوق العمل الليبي

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة “محمود سعيد” اجتماعاً، مع عضو البرلمان البنغلاديشي “مسعود تشودوري” والسفير السابق لدولة البنغلاديش لدى ليبيا “الشيخ اسكندر”، وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون “صلاح الدين بن سليمان” ومدير مكتب المستخدمين بمصلحة الجوازات والجنسية ورئيس قسم الإعلام بالمصلحة والسكرتير الثالث بالسفارة البنغلاديشية لدى ليبيا.

تناول الاجتماع مناقشة تنظيم وتسهيل إجراءات دخول العمالة من دولة البنغلاديش إلى سوق العمل الليبي ،وكذلك وفق الشروط والقوانين واللوائح المعمول بها بالدولة الليبية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليق

  • جريمة مصراتة وقطر وإسرائيل
    لبيع البشر في ليبيا
    ما يحدث الان هي خديعة القانون والقضاء العام
    بمحاولة جلب عمال. من بنغلاديش
    وما جدث فالحقيقة هى تهريب العمال الافارقة وتجريدهم من هوياتهم وتهريبهم لاوروبا
    وسيحدث نفس الشيء للعمال البنغلاديش –
    لان نفوس هؤلاء التجار مريضة وهم سيستخدمون نساء واطفال هؤلاء العمال كاداة جنسية داخل المجتمع مصل الشغالات والمربيات وسيعتبرونهم ضحايا لتجار الأزمات -،كما يحدث فالخليج من اغتصاب الخدمات وتعذيب العمال
    في غياب تام للعدالة والقانون -،
    وخاصة عملاء أوروبا المتدخلين في شءون الدول في شمال المتوسط

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