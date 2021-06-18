الداخلية تناقش مع عضو البرلمان البنغلاديشي كيفية دخول العمالة إلى سوق العمل الليبي

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة “محمود سعيد” اجتماعاً، مع عضو البرلمان البنغلاديشي “مسعود تشودوري” والسفير السابق لدولة البنغلاديش لدى ليبيا “الشيخ اسكندر”، وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون “صلاح الدين بن سليمان” ومدير مكتب المستخدمين بمصلحة الجوازات والجنسية ورئيس قسم الإعلام بالمصلحة والسكرتير الثالث بالسفارة البنغلاديشية لدى ليبيا.

تناول الاجتماع مناقشة تنظيم وتسهيل إجراءات دخول العمالة من دولة البنغلاديش إلى سوق العمل الليبي ،وكذلك وفق الشروط والقوانين واللوائح المعمول بها بالدولة الليبية .

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