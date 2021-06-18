صنع الله يجتمع مع عضو مجلس النواب وأعيان منطقة ربيانة لمناقشة أوضاع البلدية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم أمس الخميس اجتماعا ضم عضو مجلس النواب وأعيان وحكماء ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة ربيانة ،وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدائم.

حيث تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع في بلدية ربيانة وما يواجه سكان البلدية والسلطات المحلية من مختنقات يمكن للمؤسسة أن تساهم في حلحلتها أو احتياجات يمكن توفيرها عبر إدارة التنمية المستدامة وحسب ما متاح من امكانيات.

ومن جهته أوضح عضو مجلس النواب “عبدالسلام شوهي” الظروف الصعبة التي تحيط بسكان منطقة ربيانة ذات مكون التبو المتأصل في المنطقة والتي تحتاج إلى الكثير من الدعم وفي مختلف القطاعات.

ونوه صنع الله بأن المؤسسة تعمل على الاستجابة وحل بعض المختنقات في المدن القريبة من عملياتنا النفطية وغيرها من المناطق في حالة توفر الميزانيات اللازمة .

وأضاف مدير إدارة التنمية المستدامة أن شركة ايني الإيطالية تدرس مشروع لتوفير احتياجات منطقة ربيانة من الطاقة الكهربائية عن طريق انشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية وذلك ضمن برامج التنمية المستدامة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط.

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