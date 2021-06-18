الوطنية للنفط تجتمع مع القابضة للاتصالات لبحث آفاق التعاون المشترك واستكمال المشاريع القائمة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اجتماع تقابلي مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب ورئيس مجلس إدارة شركة المدار الجديد للهاتف المحمول عبدالخالق عاشور ورئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد للتقنية عمار أبو زيد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

نوقش خلاله أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتمت مراجعة آخر مستجدات مشروع ربط الحقول النفطية بشبكة الألياف البصرية والذي تنفذه شركة الجيل الجديد للتقنية لصالح المؤسسة الوطنية للنفط وتمت مناقشة الجدول الزمني لاستكمال المشروع وسبل تذليل العقبات حتى يتسنى ربط الحقول المستهدفة بشبكة الاتصالات المحلية والدولية.

كما تم استعراض خدمات الربط وتطوير البنية التحتية وما تقدمه شركات الاتصالات من منتجات وخدمات رقمية ستساهم في التحول الرقمي والاستفادة من أحدث التقنيات في هذا المجال.

كما قدم رؤساء مجالس الإدارة لشركة المدار الجديد وشركة الجيل الجديد للتقنية الخطط والرؤى المستقبلية لتطوير خدماتهما للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها .

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