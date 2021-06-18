اسعار الذهب اليوم الجمعة تتجه صوب أسوأ أسبوع في 15 شهرا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعدما تسبب تحول المركزي الأمريكي صوب لهجة تميل نحو التشديد النقدي في صعود الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1781.96 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:28 بتوقيت جرينتش لكنه منخفضا خمسة بالمئة في الأسبوع. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1782.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة أمس 3.1 بالمئة إلى 26.12 دولار للأونصة، فيما هوى البلاديوم خمسة بالمئة إلى 2656.43 دولار، ونزل البلاتين 3.4 بالمئة إلى 1084.13 دولار.

وبالأمس تراجع الذهب 4% إلى 1778.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 1353 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الخامس من مايو عند 1775.40 دولار للأونصة.

وتراجعت أسعار الذهب بشكل عام خلال الـ28 يومًا الأخيرة بما يزيد قليلًا على 5 % فيما يتجه الذهب نحو تقليص المكاسب بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعًا.

سعر الذهب في ليبيا اليوم

محليًا ارتفعت أسعار الذهب اليوم في ليبيا اليوم بحسب موقع سعر الذهب العالمي حيث بلغ سعر الجرام عيار 24 حوالي 259.26 دينار فيما وصل سعر الجرام عيار 22 إلى 237.66 دينار ليبي بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 226.86 دينار ليبي فيما كان سعر الذهب عيار 18 حوالي 194.45 دينار.

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