“الكبير”: نعمل على تحريك عجلة الاقتصاد وفقا لما انتهى له «اتحاد المصحات»

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، اجتماعاً، مع رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للمصحات الخاصة، بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي .

وجاء ذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من مدراء المصارف التجارية.

وتناول الاجتماع، دعم رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحريك عجلة الاقتصاد ومساهمة المصحات الخاصة في ذلك بالشراكة والتعاون مع المصارف التجارية، وفقاً لضوابط الجودة المعتمدة بالخصوص ووفقاً لما انتهى إليه المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي.