شركة الخليج تشرع في تنفيذ العمرة الجزئية لمصفاة السرير

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر الفريق الفني بحقل السرير النفطي البدء في تنفيذ أعمال العمرة الجزئية لمصفاة السرير .

وانطلقت الثلاثاء أعمال الصيانة والتنظيف والفحوصات والاختبارات للمبادلات الحرارية، ومبردات الهواء، والأبراج، والسخانات، والمراجل البخارية، وخطوط الأنابيب والصمامات ومحابس البخار، والمحركات، والمحولات الكهربائية.

وستستمر أعمال العمرة حتى منتصف شهر يوليو المقبل وفقًا لمخططات زمنية معدة مسبقاً.

وكان رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط قد شكل لجنة للإشراف الميداني على أعمال الصيانة والتي يشارك فيها عدد من مستخدمي إدارة الصيانة من وحدات الصيانة الميكانيكية والصيانة الكهربائية وصيانة الآلات الدقيقة وصيانة الأنابيب وصيانة التكييف، بالإضافة إلى مستخدمين من إدارة المصافي وإدارة الشؤون الفنية وإدارة النقل وإدارة السلامة.

وتعمل مصفاة السرير بطاقة تكريرية تصل إلى (10.000 برميل) يوميًا من منتجات الديزل والوقود والكيروسين والوقود الثقيل، وتحال هذه المنتجات إلى شركة البريقة لتسويق النفط ليتم تسويقها محليًا.

يذكر أن مصفاة السرير أنشأت سنة (1984م) وبدأت الإنتاج الفعلي سنة (1989م) وفي سنة (1991م) أسندت بقرار من المؤسسة الوطنية للنفط إلي شركة الخليج العربي للنفط لتنضم إلى أصول الشركة الثابتة في امتياز 65 .