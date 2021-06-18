علي العابد يقوم بزيارة منظمة العمل العربية بالقاهرة

توجه وزير العمل والتأهيل “علي العابد “، رفقة القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة المكلف “رمضان صاهيل”، بزيارة إلى منظمة العمل العربية في القاهرة ،حيث كان في استقباله ، المدير العام للمنظمة “فايز المطيري”، والوفد المرافق له.

كما تم خلال الزيارة التطرق إلى وضع العمال الفلسطينيين، ودور المنظمة في دعمهم والحفاظ على حقوقهم في المحافل والمشاركات الدولية، وفي ذات السياق تم مناقشة جدولة الديون المستحقة على الدولة الليبية لدى المنظمة، ومسألة تمثيل الدول العربية لدى المنظمة.

وفي ختام الزيارة، قدم العابد درع الوزارة وشهادات التقدير للمدير العام للمنظمة، كما وجه الوزير دعوة رسمية إلي المدير العام للمنظمة بزيارة ليبيا.

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