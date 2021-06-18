وزارة الاقتصاد تبحث عودة 5 شركات تركية لليبيا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة تباحث مستشارتها شذر الصيد مع سفير تركيا لدى ليبيا يوسف يلدير استئناف عمل أكبر خمس شركات تركية في ليبيا لاستئناف تنفيذ المشروعات.

واستعرض الاجتماع عددا من الشركات التركية القابضة الراغبة في استئناف عملها بدولة ليبيا ومناقشة المعوقات التي تواجهها والدور المناط بوزارة الاقتصاد والتجارة في تذليلها من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية.

وجاء عن الوزارة تأكيدها أن الاجتماع يأتي بناء على ما جرى الاتفاق عليه بين الوزير والسفير التركي بالأيام الماضية بشأن عودة الشركات التركية واختيار خمس منها كمرحلة أولى حتى تستأنف عملها في دولة ليبيا بأقرب وقت.

وبحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قبل يومين مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز آلية عودة الشركات التركية لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.

وأكد الحويج خلال اللقاء ضرورة البدء في العودة الفعلية للشركات التركية واستئناف عملها بدولة ليبيا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين كما حث على الإسراع في استئناف عمل خطوط الطيران التركية عبر المطارات الليبية لتسهيل التواصل بين الفعاليات الاقتصادية ورفع التأشيرة التركية على المواطنين الليبيين.

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