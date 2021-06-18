بلدية بنغازي تحتضن لقاء عمل حول “الحاجة إلى تنوع الاقتصاد الليبي” بإشراف مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية

بنغازي 18 يونيو 2021 (وال)- احتضنت بلدية بنغازي مساء الخميس، لقاء عمل حول “الحاجة إلى تنوع الاقتصاد الليبي” بإشراف مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة.

هذا وتم خلال اللقاء العمل الذي حضره نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي، على رأسهم الفريق الاستشاري الخاص بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالمنطقة الشرقية، ومركز البحوث والدراسات بجامعة بنغازي، بحث عدد من محاور المؤتمر الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر القادم بخصوص ضرورة تنوع الاقتصاد الليبي، مشددين في مناقشاتهم على أهمية تحويل الاقتصاد الليبي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، والدور التي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تحسين الاقتصاد .

كما تناول الحاضرين عدة محاور أخرى ستسهم في الدفع بالعلمية الاقتصادية للبلاد، من أهمها عقد شراكات بين القطاع الخاص والعام في إنتاج سلع معينة، وتأثير البطالة على الاقتصاد، وأسباب تدني الاقتصاد الليبي والطرق البديلة لإصلاحه، وسياسة تنويع مصادر الدخل وأهميتها في إنعاش الاقتصاد، وسياسية إحلال الواردات وتشجيع الصادرات .(وال)

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