الشركة الليبية للمواني تنير أرصفة ميناء بنغازي البحري

بنغازي 18 يونيو 2021 (وال) – يستعيد ميناء بنغازي البجري عافيته بشكل سريع وذلك بفضل العاملين بالشركة الليبية للمواني وإدارتها برئاسة الكابتن يزيد سليمان بوزريدة .

وبالرغم من الصعوبات التي تواجه القائمين عليها إلا أنهم استطاعوا تسيير العمل في الميناء البحري والعمل على صيانة شبكة الكهرباء بالكامل داخل الميناء.

مراسل وكالة الأنباء الليبية التقي رئيس مكتب الهندسة الكهربائية بميناء بنغازي البحري محمد حمد العود بهذا الخصوص والذي قال : ” إنه تم وضع أعمدة إنارة جديدة بحدود 70 عمود مابين مزدوج ومفرد بقوة (400 وات)، والتي لم تكن موجودة في السابق .

العود أوضح أن المساحة المستهدفة بالإنارة بحدود مئة وثلاثين هكتار وتم إنجاز 70% من المساحة المستهدفة، وهناك بعض الأرصفة وفرنا لهم مولدات كهربائية مثبت عليها كشافات بشكل مؤقت للإنارة وقد قمنا برفع مساحة الأرصفة المستهدفة إنارتها وسيتم وضع عدد 12 برج إنارة جديد، وتم إنشاء 9 أبراج إنارة وكل برج يحمل 12 كشاف وكل كشاف بقوة (12 ألف وات).

وبخصوص عدد محطات الكهرباء دخل الميناء، ذكر المسؤول أنه يوجد 4 محطات كهرباء رئيسة داخل الميناء وكل محطة تبلغ قوتها “ميغا”، لافتًا إلى أن المحطات تعاني من نسبة أضرار كبيرة لأنها قديمة وتم تغيير مغذياتها من مفاتيح عشرة ونصف إلى مغذيات حلقية وتم ربطهم ببعضهم.

وتابع رئيس مكتب الهندسة الكهربائية بالميناء أنه قد تم تحديث محطة رقم 2 بالكامل على حساب الشركة الليبية للمواني، ونعمل حاليًا على صيانة المحطة رقم 3 وهذه المحطات تغذي الميناء بالكامل .

وأشار إلى أنه تم ربط المحطات بمولدات، وبالنسبة لمحطة رقم 1 تم ربطها بالمباني الإدارية والمحطة رقم 4 تم ربطها بساحة لتوفير التبريد للحاويات المحملة بالمواد الغذائية إلى حين تسليمها للتاجر.

والنسبة لوضع الكهرباء داخل الميناء، قال إنه يعتبر إلى حد ما في حالة ممتازة بالذات بعد الصيانة وتحديث شبكة الإنارة، وقد استعنا بشركات لإتمام أعمال الصيانة .

ولفت إلى أن الميناء كان في السابق يعاني من مشكلة إنارة أرصفة الميناء ليلاً ونستعمل في مولدات متنقلة ونثبت عليها كشفات الإنارة اليوم تغير الوضع للأفضل بسبب الدعم الذي قدمته إدارة الشركة الليبية للمواني بإدارة “يزيد بوزريدة” فقد وفرت لنا كل الإمكانيات الممكنة لإنارة الميناء، ونعمل حاليا على متابعة ما أنجز بشكل دوري وذلك بالعمل على ثلاث فترات صباحية ومسائية وليلية فالعمل متواصل طيلة 24 ساعة وفي سرعة في إنجاز أعمال المناولة داخل الميناء، وذلك بفضل العاملين بمكتب الهندسة الكهربائية التابع لشركة الليبية للمواني. (وال – بنغازي) هـ ع / ع ع

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