عقد المستشار القانوني لوزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية شذر عبد الحميد الصيد، اجتماعاً بمقر الوزارة في طرابلس، أمس الخميس، مع المستشار التجاري بسفارة الجمهورية التركية لدى ليبيا يوسف يلديز.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لبحث عودة أكبر 5 شركات تركية للعمل في ليبيا واستئناف تنفيذ المشروعات المنفذة لها.

واستعرض الاجتماع عدد من الشركات التركية القابضة الراغبة في استئناف عملها بدولة ليبيا ومناقشة المعوقات التي تواجهها والدور المناط بوزارة الاقتصاد والتجارة في تذليلها من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية.

وأشار المستشار القانوني إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوصيات الوزير وما تم الاتفاق عليه خلال لقائه السفير التركي بالأيام الماضية حول عودة الشركات التركية واختيار 5 منها كمرحلة أولى حتى تستأنف عملها في دولة ليبيا بأقرب وقت.

The post وزارة الاقتصاد تبحث عودة أكبر 5 شركات تركية في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا