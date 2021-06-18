وزارة الاقتصاد تبحث عودة أكبر خمس شركات تركية إلى ليبيا

أخبارليبيا24

بحثت المستشار القانوني لوزير الاقتصاد والتجارة شذر عبد الحميد الصيد مع المستشار التجاري بسفارة الجمهورية التركية لدى ليبيا يوسف يلديز عودة أكبر خمس شركات تركية للعمل في ليبيا.

واستعرضت الصيد مع يلديز خلال اجتماع عقد أمس الخميس في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة استئناف تنفيذ المشروعات المنفذة لها.

وناقش الجانبان عدد من الشركات التركية القابضة الراغبة في استئناف عملها بدولة ليبيا ومناقشة المعوقات التي تواجهها والدور المناط بوزارة الاقتصاد والتجارة في تذليلها من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية.

وأوضحت المستشار القانوني أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوصيات السيد وزير الاقتصاد وما تم الاتفاق عليه خلال لقائه السفير التركي بالأيام الماضية حول عودة الشركات التركية واختيار خمس منها كمرحلة أولى حتى تستأنف عملها في دولة ليبيا بأقرب وقت.