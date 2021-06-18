الحكم المحلي تناقش مع بلدي طبرق الديون السابقة والمخصصات لدى وزارة المالية بالبلدية

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية” وبحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية “نصر شرح البال”.

تناول الاجتماع مناقشة الديون السابقة والمستحقات والمخصصات لدى وزارة المالية لصالح بلدية طبرق، وكذلك موضوع القمامة وتفعيل دور جهاز الحرس البلدي ودعمه والأجهزة الأمنية بالبلدية والإسراع في عملية نظافة المدينة.

ومن جهته طالبَ وزير الحكم المحلي بتوفير المخصصات والمستحقات المالية لصالح الشركات المنفذة للمكبات بشكل عاجل وقد أعطى تعليماته بشأن إتخاذ الإجراءات السريعة لصرف المخصصات المالية.

حيث أكد وزير الحكم المحلي لرئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق بأن الوزارة لديها المعلومات والإنطباع لما تقوم به من خدمات وحل للمشاكل والمختنقات في اصعب الظروف بسبب عدم توفر المخصصات المالية.

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