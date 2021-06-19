خاص…بالتفاصيل: المركزي يكشف إجمالي مصروفات النقد الأجنبي

قال مصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: بلغ إجمالي مصروفات النقد الأجنبي خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 مايو 2021 نحو 10.7 مليار دولار.

وتابع بالقول: وهذه المصروفات موزعة على : 8.2 مليار دولار مبيعات للمصارف التجارية لكافة الأغراض منها 4.4 مليار دولار تغطية الاعتمادات المستندية و 3.8 مليار دولار حوالات الأغراض الشخصية ، في حين بلغت المصروفات الحكومية لكافة الأغراض 2.5 مليار دولار منها ما يزيد عن مليار دولار نفقات المؤسسة الوطنية للنفط متضمنة استيراد المحروقات ،بالإضافة إلى نفقات أخرى تخص الشركة العامة للكهرباء ووزارة الصحة وجهاز الامداد الطبي .

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