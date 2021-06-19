استعدادات لعودة أكبر 5 شركات تركية إلى ليبيا

بحثت المستشارة القانونية في وزارة الاقتصاد والتجارة، شذر الصيد، مع المستشار التجاري بسفارة تركيا يوسف يلديز إمكانية عودة أكبر خمسة شركات تركية للعمل في ليبيا، واستئناف نشاطها، مجددًا، بعد توقفها منذ عام 2011.

وتناول الاجتماع الذي عقد بطرابلس في مقر الوزارة أبرز المعوّقات أمام عودة الشركات التركية، ومشاركة وزارة الاقتصاد في وضع حلول واتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ؛ لضمان عودة العاملين إلى ليبيا.

و بحسب ما نشر عبر المنصات الإلكترونية للوزارة؛ فإن الاجتماع جاء وفقًا لتوصيات وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وفقًا لنتائج لقائه مع السفير التركي، خلال الأيام الماضية، الذي بحثا فيه عودة الشركات إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية