تحرك ليبي لاستثمار الأصول المجمدة في جذب مستثمرين أجانب

كشف رئيس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، عن تفاصيل جديدة حول خطة إدارته لتخصيص مليار دولار للاستثمار في ليبيا، إلى جانب تسعة مليارات تم استثمارها محليًا، سابقًا، من إجمالي قيمة أصول غير مجمدة تبلغ 15 مليار دولار.

و أوضح علي محمود في تصريحاته لـ”فوربس” أن ليبيا؛ بات من حقها استخدام أصولها وأموالها المجمدة منذ عام 2011، بعد امتلاك حكومة الوحدة زمام الأمور في البلد، الذي كان يعيش انقسامًا منذ عام 2014، مبينًا أن هناك محادثات مكثفة تجرى بشكلٍ دائمٍ مع الأمم المتحدة بهدف استخدامها بحرية أكبر مما هي عليه.

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها تعدّ بياناتٍ ماليةً جديدةً لنشرها بعد عام ونصف، وسيتم تدقيقها في وقت لاحق.

وعن الحوكمة؛ أوضح علي محمود، في تصريحاته، أن إدارته تُطبّق 17 مبدأً من معايير الحوكمة من أصل 24 تتضمنها “مبادئ سنتياج”.

وحصلت المؤسسة الليبية للاستثمار على المركز 98 من أصل 100صندوق سيادي في العام 2021، من حيث مدة الاستمرارية ومعايير الحوكمة، وفقًا لدراسة أعدتها مؤسسة “جلوبال أس دبليو اف”.

وتأمل المؤسسة الليبية للاستثمار في استخدام الودائع النقدية والأسهم المجمدة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى ليبيا، وذلك عن طريق استخدامها كضمانات لجذب استثمارات في قطاعات الكهرباء والعقارات والنفط والغاز.

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