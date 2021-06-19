مجلس أصحاب الأعمال يسعى لتطوير القطاع الخاص في ليبيا

ناقش أعضاء مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، مع أعضاء الصالون الاقتصادي، ومنظمة سيدات الأعمال في ليبيا؛ خطوات تهيئة وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين الأعمال والمشاريع.

الجلسة الحوارية، التي انطلقت بالتعاون مع مؤسسة براغما، وبدعم من المؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية؛ تناولت كيفية خلق بيئة مواتية للأعمال الشاملة والتعلم من التجربة والمناقشات في تطوير القطاع الخاص، إضافةً إلى البحث في الإصلاح التنظيمي.

وتطرقت الجلسة إلى الأسباب وراء عدم تفعيل القوانين والتشريعات الحالية، ومنها بنود القانون التجاري رقم 23 وقوانين الاستثمار الاجنبي، وعدم تطوير الأنظمة المصرفية.

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