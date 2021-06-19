الجزائر تستعدّ لإمداد ليبيا بـ 200 ميغاواط من الكهرباء

أكدت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية ”سونلغاز” عزمها على إمداد ليبيا بـ 200 ميغاواط من الكهرباء، خلال اليوميْن القادميْن.

وأفادت الشركة، في بيانٍ لها، أن عملية الإمداد ستكون عبر الشبكة التونسية، مضيفةً أن الرئيس التنفيذي لمجمع “سونلغاز”، شاهر بولخراص، زار طرابلس يوم الخميس؛ للقاء رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية وئام العبدلي، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيثُ بحث الطرفان سبل إمداد ليبيا بالكهرباء خلال العام الحالي.

وفي هذا الصدد، أضاف “بولخراص”: تحقيق الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وليبيا قرار تاريخي، ونحن اليوم، في هذا اللقاء التاريخي؛ للتباحث في فحوى الاتفاقية الموقّعة بين شركتيْنا، وتنفيذ المرحلة الأولى التي اتفقنا عليها خلال المنتدى الاقتصادي”، وفقًا لبيان الشركة.

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