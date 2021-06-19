مساعٍ ليبية لتعزيز دور القطاع الخاص في توطين الطاقة الشمسية

بحثت إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، مع عددٍ من ممثلي من المصارف التجارية، وأصحاب الشركات المنتسبة للغرفة المتخصصة في نشاط الطاقات المتجددة، والتي من بينها الطاقة الشمسية.

وناقش المجتمعون إمكانية مساهمة المؤسسات المالية في تمويل القطاع الخاص المهتم بمشروعات الطاقة الشمسية، من خلال منتج الصيرفة الإسلامية، أو بالشراكة المباشرة، إضافةً إلى التأكيد على ضرورة الدفع بكافة الأنشطة الخدمية والصناعية والتجارية إلى الأمام باتجاه التنمية وتوطين التقنيات المستقبلية.

من جهته، دعا رئيس لجنة الإدارة المكلف ناجي أبوجعلال، كافة الجهات المعنية إلى ضرورة دعم هذه الفكرة وتوفير كافة المقومات اللازمة، بما في ذلك التدريب العالي للكوادر البشرية، والتمويل الكافي، توفير الخدمة وقطع الغيار وخفض التكاليف، وفقًا لبيان الغرفة.

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