3 آلاف طنّ غاز طبيعي تصل إلى ميناء طرابلس

رست في ميناء طرابلس عدد من السفن التجارية ونواقل محروقات وغاز، وشرعت الفرق الفنية في تفريغ حمولتها؛ تمهيدًا لتغذية السوق المحلية بالسلع المتنوعة.

واستقبل الرصيف النفطي ناقلة الغاز “غاز فينتوري” التابعة للوكيل الملاحي شركة العالمية وعلى متنها ثلاثة آلاف طنّ غاز طهي مستوردة لصالح شركة البريقة، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

ومازالت الفرق الفنية في مرفأ طرابلس تعمل على تفريغ سفينة الحاويات “توم كينا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيا”، والمحمّلة بـ 171حاويةً.

ومازالت الباخرة “سان” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أعالي البحار”، رأسية على الرصيف 19، إذ باشرت الفرق الفنية تفريغ حمولتها المقدرة بأكثر من 25ألف طنٍّ من الذرة.

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