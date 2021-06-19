بسقف 2000 دينار.. سيولة نقدية تُنعش فروع مصرف الجمهورية

تستعد فروع مصرف الجمهورية للبدء في توزيع السيولة النقدية، هذا الأسبوع، على عملائها كافة، حيث سيُباشر فرع المصرف في شارع الصريم، بمدينة طرابلس، توزيع الأموال على عملائه؛ اعتبارًا من غدٍ الأحد بسقف سحب قدره ألفا دينار للفرد.

وحدّدت إدارة فرع المغاربة التابع لمصرف الجمهورية قيمة سقف السحب عند ألفي دينار لكلّ صاحب حساب جارٍ، وحددت إدارة فرع القادسية القيمة ذاتها للعملاء الراغبين في سحب أموالهم.

وفي وقت سابق؛ أعلنت إدارة مصرف الجمهورية، عبر منصاتها الإلكترونية، للعملاء أن خدمة السحب الالكتروني متاحةٌ بسقوف سحبٍ مختلفةٍ، وأشارت إلى أن سقف السحب اليومي حُدّد عند 400 دينار، فيما أبلغت الإدارة عملاءها بسقف السحب الأسبوعي بمقدار 1200 دينار وألفي دينار شهريًا.

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