اقتصاد

بسقف 2000 دينار.. سيولة نقدية تُنعش فروع مصرف الجمهورية

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد فروع مصرف الجمهورية للبدء في توزيع السيولة النقدية، هذا الأسبوع، على عملائها كافة، حيث سيُباشر فرع المصرف في شارع الصريم، بمدينة طرابلس، توزيع الأموال على عملائه؛ اعتبارًا من غدٍ الأحد بسقف سحب قدره ألفا دينار للفرد.

وحدّدت إدارة فرع المغاربة التابع لمصرف الجمهورية قيمة سقف السحب عند ألفي دينار لكلّ صاحب حساب جارٍ، وحددت إدارة فرع القادسية القيمة ذاتها للعملاء الراغبين في سحب أموالهم.

وفي وقت سابق؛ أعلنت إدارة مصرف الجمهورية، عبر منصاتها الإلكترونية، للعملاء أن خدمة السحب الالكتروني متاحةٌ بسقوف سحبٍ مختلفةٍ، وأشارت إلى أن سقف السحب اليومي حُدّد عند 400 دينار، فيما أبلغت الإدارة عملاءها بسقف السحب الأسبوعي بمقدار 1200 دينار وألفي دينار شهريًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك