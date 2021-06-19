الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد ولاية البعثة في ليبيا لمدة عامين آخرين

ذكر موقع “كونسيليوم” اليوم السبت أنه تم تكليف بعثة الاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطات الليبية في بناء هياكل أمن الدولة في ليبيا ولا سيما في مجالات إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية ، بهدف المساهمة في الجهود المبذولة لتعطيل تنظيمات شبكات إجرامية متورطة بشكل خاص في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب في ليبيا ومنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ، كما تنسق البعثة تنفذ المشاريع مع شركاء دوليين في مجالات مشاركتها.

وأضاف الموقع المهتم بالشؤون الدولية إنه في سياق المراجعة الاستراتيجية الأخيرة للبعثة قرر المجلس اليوم أيضًا تمديد البعثة لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل السلام في ليبيا كجزء من عملية برلين في نطاق مجالات المشاركة الأساسية للبعثة.

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