حصري: اجتماع هام جداً لمجلس إدارة التجاري الوطني مع الكشف عن أرباحه ..ودعوة المركزي له بإستمرار مهامه ..تعرف على التفاصيل

أكد مصدر مسؤول بمصرف التجاري الوطني حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية انعقاد مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني اليوم السبت اجتماعه الثالث لعام 2021 بحضور الرئيس التنفيذي (المدير العام )وبعض مدراء القطاعات .

وقد تناول الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال وأهمها تقارير النشاط لإدارات المصرف حتى نهاية شهر أبريل ومايو 2021 ، حيث أظهرت البيانات أن الوضع المالي ومؤشرات قياس الأداء ممتازة وتحقيق أرباح صافية حتى نهاية شهر مايو 2021 تقدر بنحو 170 مليون دينار ومتوقع أن تصل نهاية العام 2021 إلى 300 مليون دينار ، كما يحتفظ المصرف برصيد متين وقوي لدى المصرف المركزي يمكنه من الاستمرار في تقديم خدمات بيع النقد الاجنبي لزبائنه بشكل مستمر وتوفير السيولة النقدية بكافة فروعه .

ومن جهة أخرى ناقش المجلس خطة المصرف لتوفير السيولة لفروع المصرف والتي تسير وفقاً لما هو مخطط لها وفي اطار الخطة الموضوعة من قبل المصرف المركزي وأن أرصدة الخزائن بفروع المصرف تغطي احتياجات الزبائن .

ووجه المجلس الإدارة التنفيذية بمتابعة موضوع السيولة واستلام شحنات سيولة من المصرف المركزي إذا تطلب الآمر ذلك ، ووجه مجلس الإدارة بمتابعة ملف فتح الاعتمادات المستندية وتسهيل الإجراءات أمام الزبائن خصوصا ممن لهم عقود مع الحكومة و التي تخص الخدمات ذات الطابع الاستعجالي .

كما خلص مجلس الإدارة من الانتهاء من مرحلة مراجعة القوائم المالية لعامي 2019 و 2020 وسيتم إحالتهما لإدارة الرقابة على المصارف والنقد تمهيداً لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للمصرف للمصادقة عليها .

ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى كافة العاملين بالمصرف على جهودهم للمحافظة على سلامة الأوضاع المالية للمصرف وتحقيق معدلات عالية من الأرباح في ظل ظروف استثنائية غاية في التعقيد آثرت بشكل كبير على سير العمل بالمصرف وعمل مجلس إدارته .

ونفى مجلس إدارة المصرف قيامه بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الخميس القادم وأنه استلم كتاب من مصرف ليبيا المركزي طرابلس بصفة المالك وينفي أيضاً قيام المصرف المركزي برفع آية قضية ضد مجلس الإدارة أو الحصول على آمر قضائي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإن مثل هذه الإجراءات وإن حدثت لا تتم إلا عن طريق إدارة القضايا فقط وغير ذلك فهو إجراء باطل قانوناً وإن المصرف المركزي لديه تنسيق مستمر من إدارة المصرف التجاري الوطني عن طريق إداراته المختصة.

و دعا مصرف ليبيا المركزي مجلس الإدارة الاستمرار في ممارسة مهامة وتحمل مسؤولياته والتنسيق مع إدارة الرقابة على المصارف والنقد لدعوة الجمعية العمومية وفقاً للسياق المعتاد ووفقاً لصحيح القانون .

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