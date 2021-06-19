ميدل إيست مونيتور: أردوغان يعرض على أذربيجان عمليات طاقة مشتركة في ليبيا

أفاد موقع ميدل إيست آي اليوم السبت أن الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان عرض على نظيره الأذربيجاني إلهام علييف إجراء عمليات حفر واستكشاف مشتركة في ليبيا والعرض على ما يبدو تم قبوله.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان لدى تركيا وأذربيجان خطط استكشاف مشتركة للغاز والنفط في مناطق مثل البحر الأسود أجاب أردوغان: “نظرًا لأننا معًا في خط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي و “TANAP” خط أنابيب الغاز العابر للأناضول يمكنني أن أعتبر خطوة في ليبيا مع إلهام علييف.

وأشار الموقع إلى أن يتوقع الكثيرون إنشاء جبهة جديدة في التنقيب المشترك عن الطاقة في ليبيا سيكون تحديًا لروسيا وإيران ، موردي الطاقة في المنطقة في السنوات المقبلة.

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