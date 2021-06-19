الوطنية للنفط والقابضة للاتصالات يناقشان خطة التعاون الإستراتيجية والمشاريع المشتركة

طرابلس 18 يونيو 2021 (وال)- عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات ” فيصل قرقاب “، لمناقشة المشاريع المشتركة بين قطاعي النفط والاتصالات.

هذا وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، آلية التعاون المشترك فيما يتعلق بالتوجه نحو التحول الرقمي، وتقديم الخدمات الالكترونية لميكنة أعمال الجهات التابعة للمؤسسة، وتسخير تقنية المعلومات لتسهيل الخدمات على العاملين في القطاع النفطي.

كما ناقش المجتمعون آخر مستجدات استئناف تنفيذ مشروع ربط الحقول النفطية التي تعمل شركة الجيل الجديد، للتقنية على تنفيذه بهدف ربط 29 حقل نفطي في منطقة حوض سرت.

حيث سيكون أول بنية تحتية لشبكة اتصالات وطنية؛ تقدم خدمات الاتصالات في الحقول النفطية، بالإضافة إلى تقديم خدمة الانترنت ونقل البيانات والاتصالات للعاملين بهذه الحقول وبسرعات كبيرة جدًا، وذلك خلال شهر سبتمبر القادم.

كما استعرض الاجتماع التعاون المشترك بين الشركة القابضة والمؤسسة في برامج التنمية_المستدامة في كافة أنحاء ليبيا.

وحضر الاجتماع ” عبد الخالق عاشور ” رئيس مجلس إدارة شركة المدار، و” أعمار البوزيدي ” رئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد، إلى جانب أعضاء من مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين للمؤسسة الوطنية للنفط .

يُشار إلى أن هذا الاجتماع جاء ضمن الخطة الإستراتيجية للشركة القابضة والتي تسعى من خلالها زيادة التحول الرقمي في ليبيا، وتمكين تكنولوجيا المعلومات في بناء اقتصاد وطني رقمي متكامل وشامل في كل القطاعات. (وال)

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