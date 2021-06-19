وزارة الداخلية تبحث مع وفد بنغلاديش إجراءات دخول العمالة إلى سوق العمل الليبي

طرابلس 18 يونيو 2021 (وال)- عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد “محمود سعيد” الخميس، اجتماعًا مع عضو البرلمان البنغلادشي “مسعود تشودوري”؛ لمناقشة تنظيم وتسهيل إجراءات دخول العمالة من دولة بنغلاديش إلى سوق العمل الليبي.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع الموسع – الذي حضره السفير السابق لدولة بنغلاديش لدى ليبيا ” الشيخ إسكندر “، والسكرتير الثالث بالسفارة البنغلادشية لدى ليبيا – استعراض الشروط والقوانين واللوائح المعمول بها بالدولة الليبية؛ لتنظيم وتسهيل تلك العمالة في دخولها إلى الأراضي الليبية.

كما حضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية عميد “صلاح الدين بن سليمان”، ورئيس مكتب استخدام الأجانب بمصلحة الجوازات والجنسية عميد “محمد الطابوني”، ورئيس قسم الإعلام بالمصلحة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال