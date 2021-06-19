مجهولون يسرقون أسلاك كهربائية بمسافة 600 متر بدائرة توزيع السواني

طرابلس 18 يونيو 2021 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجهولون الجمعة، بسرقة أسلاك كهربائية ضغط منخفض بمسافة 600 متر بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وأكدت الشركة – في إيجاز صحفي لها – أن عملية السرقة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل والآبار الجوفية بالمنطقة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد ناشدت مرارًا وتكرارًا في بيانات عديدة، كافة الأجهزة الأمنية بالتدخل لإيجاد حل لظاهرة سرقة الأسلاك والممتلكات التابعة لها، داعية في الوقت ذاته كافة الجهات الأمنية المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على مكونات الشركة. (وال)

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