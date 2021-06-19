اقتصاد

مجهولون يسرقون أسلاك كهربائية بمسافة 600 متر بدائرة توزيع السواني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 18 يونيو 2021 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجهولون الجمعة، بسرقة أسلاك كهربائية ضغط منخفض بمسافة 600 متر بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وأكدت الشركة – في إيجاز صحفي لها – أن عملية السرقة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل والآبار الجوفية بالمنطقة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد ناشدت مرارًا وتكرارًا في بيانات عديدة، كافة الأجهزة الأمنية بالتدخل لإيجاد حل لظاهرة سرقة الأسلاك والممتلكات التابعة لها، داعية في الوقت ذاته كافة الجهات الأمنية المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على مكونات الشركة. (وال)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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