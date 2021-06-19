غرفة التجارة تبحث مع ممثلي المصارف التجارية تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الطاقة الشمسية

طرابلس 19 يونيو 2021 (وال)- نظمت إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، اجتماعًا تقابليًا بين ممثلي عدد من المصارف التجارية، وأصحاب الشركات المنتسبة للغرفة المتخصصة في نشاط الطاقات المتجددة والتي من بينها الطاقة الشمسية.

ويأتي هذا الاجتماع من قبل الغرفة في إطار الدفع بكافة الأنشطة الخدمية والصناعية والتجارية خطوات إلى الأمام باتجاه التنمية وتوطين التقنيات المستقبلية، والتي تأني الطاقة الشمسية في مقدمتها، خاصة ليبيا تتوفر بها كل المقومات اللازمة التي تجعل الاستثمار في هذا الملف مجد للغاية، للشركات المتخصصة في المجال ، ومؤسسات التمويل على حد سواء .

وتناول الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس لجنة الإدارة المكلف ” ناجي أبوجعلال ” بحضور المدير العام للغرفة السيد ” اطهير الجازوي ” جملة من النقاط المهمة المتعلقة بهذا النشاط، ومن بينها إمكانية إسهام المؤسسات المالية في تمويل القطاع الخاص المهتم بمشروعات الطاقة الشمسية من خلال منتج الصيرفة الإسلامية أو بالشراكة المباشرة .

ونوه ” أبوجعلال ” إلى أهمية هذا التوجه، داعيًا كافة الجهات المعنية به إلى ضرورة دعمه بما يمكن من توطين هذه التقنية في البلاد، وتوفير كافة المقومات اللازمة لذلك بما في ذلك التدريب العالي للكوادر البشرية، والتمويل الكافي والقرارات المفعلة له، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للتشجيع على التعاطي مع هذه التقنية على الصعيد العام ، وضرورة توفير الخدمة وقطع الغيار وخفض التكاليف لتصبح متاحة للجميع .

من جهتهم، ثمن ممثلي المصارف دعوة غرفة التجارة لهذا الاجتماع ، وأكدوا على مدى أهمية الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ، ليس من باب الربح والخسارة بل من باب حاجة البلاد الملحة لحلحلة مشاكل الطاقة الكهربائية عبر الحلول الممكنة والمتاحة والتي يقدر القطاع الخاص على النهوض بها. (وال)

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