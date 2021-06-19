الليبية للموانئ تعتمد نظام المنظومات الإدارية للقضاء على الفساد الإداري

بنغازي 19 يونيو 2021 (وال) – أصبحت الشركات التي تعتمد على أنظمة المعلومات الإدارية تستطيع إنجاز العمل بسهولة وفي وقت قصير وكفاءة عالية لهذا لجأت عديد المؤسسات لاعتماد العمل بنظام المنظومات الإدارية الحديثة التي ساعدت هذه المنظومات في القضاء على الفساد الإداري وتنظيم سير العمل.

ومن بين الشركات التي اعتمدت على هذه المنظومات هي الشركة الليبية للموانئ التي اهتمت إدارتها بضرورة اعتماد المنظومة الحديثة في العمل .

والتقي مراسل وكالة الأنباء الليبية مع مدير إدارة النظم والمعلومات بالشركة الليبية للموانئ المهندس فوزي المجبرى الذي بدأ حديثه قائلا بالنسبة للمنظومة هي منظومة حديثة تشمل جميع الأقسام من إدارة النظم والمعلومات إلى مدير الميناء مرورا بمكتب الإيرادات، ومكتب المناولة والتخزين ومراقبة البضائع، واستلام بيانات السفينة، وهذا ما يخص الوكالات الملاحية .

وأوضح المهندس فوزي المجبرى أنه تم إنشاء منظومة خاصة بالمرتبات، وحوافز الانتاج، ومنظومة خاصة بمحاسبة السفن، ومنظومة خاصة بالأرشيف الإلكتروني، ومنظومة الصادر والوارد .

وأكد مدير إدارة النظم والمعلومات بالشركة أنه تم دمج جميع الأقسام داخل الميناء بالمنظومة الإلكترونية كاملة “داتا سنتر”، لافتًا إلى أن مكان تجمع البيانات وفي حال حضور أي وكيل أو مخلص جمركي للاستفسار فإن المصدر الوحيد هو المنظومة ولا يوجد مصدر غيرها .

وبالنسبة للموظفين الذين يعملون على المنظومة خضعوا لدورات تدريبية والشركة التي قامت بإنشاء المنظومة وضعت برنامج تدريبي على كل منظومة، حسب المجبري .

وعن مدى أمان المنظومة وحمايتها من الاختراق، كشف أن نظام حماية المنظومة عالي جداً فقد اعتمدنا أحدث المنظومات الموجودة حالياً وبالنسبة للصلاحيات الممنوحة للموظفين في المنظومة فكل موظف حسب إدارته وصلاحياته.

وبين أن منظومة المراقبة مستقلة كليًا ولها نظام حماية خاص بها، والمسؤولين على منظومة الكاميرات موظفوا الأمن والسلامة وفي حال طلب أحد الاطلاع على كاميرات المراقبة لا يتم ذلك إلا بطلب من مدير الميناء وهذا للحفاظ على سرية العمل داخل ميناء بنغازي البحري .

بالنسبة لمنظومة المرتبات والحوافز، أوضح مدير إدارة النظم والمعلومات بالشركة نعمل عليها منذ عام، وأيضا منظومة الصادر و الوارد ومنظومة محاسبة السفن أما منظومة الإيرادات والوكالات الملاحية فقريباً سنباشر العمل بها والشركة متعاونة معنا وتتابع عملها لتلافي اي خلل ممكن أن يطرأ على المنظومة.

وقد أصبحنا نعتمد بشكل كلي على المنظومة فهي تحتوي على جميع البيانات التي تخص الموظفين والإدارة والعملاء بالإضافة لمنظومة المراقبة المستقلة .(وال – بنغازي) هــ ع / ع ع

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