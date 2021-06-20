لخلق فرص استثمارية.. وزارة الاقتصاد تستحدث ديوانا في المنطقة الجنوبية

استحدث وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج ضمن زيارته إلى مدينة سبها، ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة في المنطقة الجنوبية.

كما ناقش الوزير رفقة مراقبي الاقتصاد والتجارة في المنطقة الجنوبية ومدير فرع الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير فرع مركز تنمية الصادرات بالمنطقة الجنوبية في مدينة سبها، آلية العمل المشترك التي تسهم في تعزيز دور الوزارة والجهات التابعة لها في المنطقة.

وأكد الحويج أن الديوان سيتولى متابعة المراقبات في المناطق والتنسيق فيما بينها والعمل على حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجهها وتفعيل دورها في توفير السلع وانسيابها في السوق المحلية ورقابة الأسعار والمشاركة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالوزارة.

وأشار إلى أن ديوان الوزارة في المنطقة سيعمل بالتنسيق مع الجهات التابعة متمثلة في الهيئة العامة للتشجيع على الاستثمار وشؤون الخصخصة ومركز تنمية الصادرات والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لخلق فرص استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، إلى جانب استقطاب أصحاب الأفكار الريادية من خلال برامج تأهيل وتدريب، وتوفير الإمكانيات اللازمة حتى تصبح مشاريع قائمة تسهم في توطين الصناعات وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة الجنوبية.

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