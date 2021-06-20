محمد الحويج يعلن استحداث ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الجنوبية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعاً مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الجنوبية ومدير فرع الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير فرع مركز تنمية الصادرات بالمنطقة الجنوبية في مدينة سبها.

وأشار الحويج خلال الاجتماع إلى أن الديوان سيتولى متابعة المراقبات بالمناطق والتنسيق فيما بينها والعمل على حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجهها وتفعيل دورها في توفير السلع وانسيابها بالسوق المحلي ورقابة الأسعار والمشاركة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالوزارة.

كما أكد أن ديوان الوزارة بالمنطقة سيعمل بالتنسيق مع الجهات التابعة متمثلة في الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومركز تنمية الصادرات والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لخلق فرص استثمارية واعدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

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