ارتفاع جديد… الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الاحد 20 يونيو 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الاحد 20 يونيو 2021، في جميع المناطق مع استمرار ارتفاعها بشكل كبير لليوم التاسع على التوالي بالمنطقة الغربية والشرقية.

وقالت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، إن طرح الأحمال على مناطق الجناح الغربي والجنوبي ارتفعت لليوم الثاني على التوالي إلى ( 5 ساعــات ) بالتزامن مع ارتفاع درجات الحراراة وعدم ترشيد الاستهلاك.

فيما سيكون عدد ساعات طرح الاحمال في الجناج الشرقي عند (3 ساعــات ) .

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214445042 / 0214800990.

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