“سونلغاز” تعلن عن تلبية إحتياجات ليبيا من الكهرباء

أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز أنها ستبدأ بتزويد ليبيا باحتياجاتها من الكهرباء عبر الشبكة التونسية.

وأكدت سونلغاز عزم الجزائر على دعم ليبيا في انطلاقها الاقتصادي الجديد كمصدر للدعم البناء لليبيين في مسار التنمية المقبل .

وأوضحت الشركة أن الرئيس التنفيذي لشركة سونلغاز شاهر بولخراص زار العاصمة الليبية يوم الخميس برفقة وفد من كبار الموظفين وفريق من الفنيين من مختلف فروع الشركة.

كما أشار إلى التجاوب السريع من الجانب الجزائري ممثلا بسونلغاز ، لطلب ليبيا تغطية احتياجاتها من الكهرباء خلال صيف 2021 ، مؤكدا حرص بلاده على الاستثمار في شراكتها مع الجزائر .

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