الرقابة على الأغذية والأدوية ترفض كمية من “السلطة” لإحتوائها على نوع مبيدات الفطرية

أفاد مكتب الإعلام والمعلومات الخدمية بمركز الرقابة على الأغذية والادوية في شأن موضوع تحريز كميات من “سلاطة الخس” وبعض المنتجات الزراعية الأخرى ظاهرة عليها آثار مبيد فطري لا يزال ظاهر على سطحها مما يجعلها غير قابلة للاستهلاك البشري.

ومن خلال العمل الميداني لفرق الرقابة للتأكد من مصدر هذه المنتجات الزراعية “سلطة” والتي تبين أن مصدرها مزارع متفرقة بالمنطقة الشرقية يليها أخذ عينات من المبيد الذي تم رش المحاصيل به.

كما أتضح أن المبيد المستخدم يحمل اسم ( #زينب – zineb 80%) بلد المصنع الصين، وبالرجوع للقوائم النمطية للمبيدات المسجلة والمسموح بتداولها بدولة ليبيا أتضح أن المبيد غير مسجل وغير مصرح بإستخدامها في ليبيا.

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