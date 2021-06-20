أبوهيسه يؤكد على ضرورة تفعيل برامج التعاون المبرمة في السابق مع الجمهورية التونسية

اجتمع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسه اليوم الأحد مع مؤسسة التعدين واتحاد الصناعة الليبية وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة بهدف التنسيق والتحضير لبرنامج زيارة عمل سيقوم بها وفد من الوزارة واتحاد الصناعة الليبية إلى الجمهورية التونسية.

وأكد أبوهيسه على ضرورة التركيز على تفعيل برامج التعاون المبرمة في السابق وتحقيق المنفعة المشتركة بما يخدم قطاع الصناعة في البلدين.

وأضاف مؤكداً على أهمية مد جسور التعاون والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات المناطق الصناعية والنهوض بالصناعة الوطنية والتعدين.

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