المنقوش: علاقتنا مع مصر أكبر من مصالح مشتركة

وصفت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أمس السبت علاقة ليبيا مع مصر بـ”تاريخية” مؤكدة أن هذه العلاقة أكبر من المصالح المشتركة.

وقالت المنقوش، إن العلاقات بين الشعبين المصري والليبي تتسم بعمقها وقوتها .

وأوضحت المنقوش، بحسب وكالة “سبوتنيك” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع نظيرها المصري أن وجهات النظر المصرية والليبية تتطابق أكثر مما تختلف .

وأشارت المنقوش إلى أن البوادر الدولية تشير إلى دعم الاستقرار والتقدم.

وأكدت أنها ناقشت مع وزير الخارجية المصري تنفيذ خارطة الطريق وكافة المراحل المتفق عليها، بالإضافة إلى أهمية الدعم الدولي لذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية