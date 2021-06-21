إندبندنت البريطانية تكشف تفاصيل حول طائرة الرئاسية الليبية وهذا المبلغ الذي تم استثماره

ذكرت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية إنه تم تجميد حركة الطائرة الرئاسية الليبية في فرنسا منذ عام 2014 في مطار بربينيان الفرنسي.

وأكد “دومينيك ويجل” المراقب الشهير الذي لا يفوت أبدا الإقلاع والهبوط على مدارج “بربينيان” أن قبل أسابيع قليلة كانت الطائرة الرئاسية تقوم برحلات مراقبة .

وأضافت الصحيفة، كانت الساعة 5:17 على وجه التحديد ، حيث لاحظت الرادارات التي أعقبت رحلات جميع الطائرات إقلاع الطائرة وفي الساعة 7.15 مساءً ، تم تسجيلها قبالة اليونان ، ثم هبطت بعد الساعة 8 مساءً بقليل في مدينة اسطنبول .

وبحسب مصادر اطلعت عليها “ذي إندبندنت” إنه تم استثمار 14مليون يورو لإعادتها إلى ليبيا ، لطالما احتلت هذه الطائرة التي استخدمها الراحل معمر القذافي عناوين الأخبار والصحف العالمية.

وباستثناء عام 2016 كانت القيمة السوقية لهذه الطائرة تقدر بـ 4 ملايين ويبقى السؤال الذي يحمل علامة استفهام كبيرة حول هذه الطائرة من هو المشتري؟. إنها طائرة بنكهة القذافي بمقابض من الذهب عيار 18 قيراطًا بداخلها وفقاً للصحيفة .

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