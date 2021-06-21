وزارة المالية تُجيب حول تساؤلات تضمن الزيادات بمرتب يونيو ..وموعد يوليو

قال رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية “عمر بسيسة” حول وجود زيادة بمرتبات شهر يونيو بأنه وبدون التطرق لأي قطاع لا توجد أي زيادة أو أفراج قبل إعتماد الميزانية ،وإذا اعتمدت الميزانية بالزيادة فإن وزارة المالية ستقوم بالتنفيذ وينطبق هذا الكلام على الإفراجات .

وعن سبب تأخر مرتبات مايو أوضح بأن أغلب القطاعات قامت بتنفيذه وتم صرفه وتم تنفيذه بالمصارف وإذا كان هناك قطاعات لم يورد بالمصارف فهذا يعني عملية إجراءات متأخرة وسيتم تنفيذها خلال أيام وإن التأخير ليس بسبب وزارة المالية فهي وزعت ولازالت توزع البيانات حسب المتبع .

وحول مرتبات يوليو (7) أفاد بسيسة بالقول : على الأغلب سيتم تنفيذ مرتب شهر 7 قبل العيد وهذا الأمر بيد السلطة العليا والتأكيد من عدمه سيتم خلال الأيام القادمة، ، وأي مستجد عن موعده سينشر.

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