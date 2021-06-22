اتفاق لإنشاء مراكز بيانات لربط ليبيا ومصر ودول البحر المتوسط

جرى الاتفاق بين رئيس شركة القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، على إنشاء مراكز بيانات واستثمار كابلات غواصات لربط ليبيا ومصر ودول البحر المتوسط.

جاء ذلك ضمن زيارة رئيس الشركة والوفد المرافق له، إلى العاصمة القاهرة، حيثُ تباحث الطرفان في زيادة التعاون بين ليبيا ومصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من تجربة مصر لتحويل القطاعين الحكومي والخاص رقميا في ليبيا، إضافةً إلى مناقشة طرق تحسين سرعة خدمة الانترنت والتغطية وتحسين خدمة العملاء وتطوير المنصات.

من جهته، أبدى المدير التنفيذي لشركة اتصالات مصر استعداد بلاده للعمل مع الجانب الليبي لفتح الطريق أمام تبادل الخبرات بين البلديْن والتعاون في التدريب على رفع كفاءة قطاع الاتصالات الليبي.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على التعاون في إنشاء مراكز بيانات تلتزم بالمعايير الدولية لحماية البيانات في ليبيا، وتتعاون في بناء كابلات غواصات بين البلديْن والدول الأوروبية شمال البحر الأبيض المتوسط.

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