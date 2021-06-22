وزير الصحة يبحث مع سفير جمهورية التشيك الإتحادية سبل استئناف التعاون الصحي بين البلدين

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية التشيك الإتحادية لدى ليبيا “يان فيتشتال”.

تناول الاجتماع مناقشة آلية إستئناف العلاقات بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي بليبيا، وكذلك بُحث آلية تفعيل المعاهدات والاتفاقيات السابقة بين البلدين، وأيضا إمكانية تسليم إدارة بعض المستشفيات للشركات التشيكية.

كما تم مناقشة سبل التعاون مع جمهورية التشيك الإتحادية فيما يخص توطين العلاج بالداخل، وكذلك توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة والأخصائيين في التخصصات الدقيقة كجراحة الأعصاب وجراحة الأطفال وجراحة القلب والشرايين والأوردة.

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