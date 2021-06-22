سعر صرف الدولار الامريكي يلتقط انفاسه اليوم ويحقق مكاسب كبيرة

توقف سعر صرف الدولار الأمريكي لالتقاط الأنفاس اليوم فيما يترقب متعاملون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لتلقي المزيد من التوجيه بشأن التحول الأخير المفاجئ في توقعات سياسة البنك المركزي.

وحقق سعر صرف الدولار الامريكي مكاسب كبيرة منذ أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من التوقعات ولكنه تراجع أمس متخليا عن جزء طفيف من المكاسب.

ومقابل اليورو، مُني الدولار بخسارة بنحو 0.4 في المائة الليلة الماضية ليستقر حول 1.1909 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية إلى 110.42 ين في حين استقر مؤشر الدولار عند 91.965 بعدما خسر حوالي 0.5 في المائة أمس الاثنين.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعدما تعافيا أمس من أقل مستوى في عدة أشهر وتراجعت عملة أستراليا 0.4 في المائة إلى 0.7511 دولار أمريكي وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة إلى 0.6980 دولار أمريكي.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة إلى 1.3893 دولار أمريكي، ليتمسك بانتعاش حققه أمس، فيما يتطلع مستثمرون لاستئناف النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع في بريطانيا في 19 يوليو.

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