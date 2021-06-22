شكشك يبحث مع وزيري الصحة والمالية ملفيْ مرضى الأورام والعلاج بالخارج

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اجتماعاً، مع وزيري الصحة والمالية بحكومة الوحدة الوطنية، وبحضور مديريْ إدارتي الميزانية والخزانة بوزارة المالية ومديري الإدارات المختصة بالديوان .

تناول الاجتماع مناقشة بنود الإمداد الدوائي لمرضى الأورام، وكذلك استعراض الموقف التنفيذي لوصول الكميات التي فُتحت اعتماداتها المستندية التي تجاوزت قيمتها مليار دينار، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الاحتياج من فواقد بعض الأصناف وتحديد القيم المالية لها.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة الصعوبات التي تواجه العلاج الإشعاعي وآليات تشغيل الأجهزة الإشعاعية العلاجية بطاقتها التصميمية كاملة، وفق المقترح الذي جرى الاتفاق عليه، إلى جانب مناقشة وضع بعض الساحات العلاجية بالخارج المعنية بعلاج الأورام.

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