الكهرباء تعقد اجتماعاً للتقليل من الأحمال في فترة الذروة

عقد المدير العام المساعد لشؤون العمليات بشركة الكهرباء الصديق الجدايمي اجتماعاً مع مدير الإدارة العامة للتوزيع سالم باله ومدير الإدارة العامة لخدمات المستهلكين ومدراء إدارة التوزيع وخدمات المستهلكين بالمناطق .

تناول الاجتماع التقليل من الأحمال في فترة الذروة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية والمحافظة على استقرارها ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة وتخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية بالمصانع والقضاء على التوصيلات الغير شرعية والمتمثلة في إنارة المحلات والشوارع وكافة المرافق العامة والخاصة .

وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق حملات توعوية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية .

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